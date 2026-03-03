В МИД рассказали о контактах с ЕС по ближневосточной проблематике

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия поддерживает контакты со странами Европы по ближневосточной проблематике, но они не носят системного характера, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
«Контакты в целом по ближневосточной проблематике поддерживаются с представителями европейских стран, но они в силу враждебной позиции, которую ЕС занимает в отношении России, не носят системного характера», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что при этом не стоит забывать о контактах на международных площадках, в том числе в ООН, где ближневосточная проблематика — одна из центральных тем.
«Там, естественно, рабочие контакты осуществляются на постоянной основе», — заключил дипломат.
Атака на Иран.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
