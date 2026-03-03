Армия Израиля заявила о перехвате двух БПЛА, летевших со стороны Ливана

В ЦАХАЛ сообщили о перехвате двух беспилотников, которые летели на территорию Израиля со стороны Ливана.
Ранее ЦАХАЛ зафиксировал новые пуски ракет из Ирана в направлении Израиля.
Позже в Тель-Авиве прогремели взрывы.
