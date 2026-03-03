Дмитриев отреагировал на прогулку лидеров ОАЭ в местном ТЦ: «Сильное послание»

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал прогулку лидеров ОАЭ в ТЦ Dubai Mall «сильным посланием».
«Сильное послание. Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, сосредоточенное на миротворчестве и процветании», — написал глава РФПИ в соцсети X.
Кадры прогулки лидеров ОАЭ по торговому центру в разгар атаки со стороны США и Израиля ранее опубликовал официальный медиаофис эмирата.
Напомним, что обострение ближневосточного конфликта в ОАЭ застало 50 тыс. российских туристов. Тогда многим из них в Эмиратах пришлось ночевать в убежищах и на подземных парковках отелей.
Как ранее информировал KP.RU, из Дубая в Москву вылетел рейс FZ8489. По уточнениям, лайнер заполнен на 70%. Большинство пассажиров на борту — граждане РФ.