Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев отреагировал на прогулку лидеров ОАЭ в местном ТЦ: «Сильное послание»

Дмитриев рассказал о мощном послании президента ОАЭ, речь идёт о прогулке в ТЦ.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал прогулку лидеров ОАЭ в ТЦ Dubai Mall «сильным посланием».

«Сильное послание. Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, сосредоточенное на миротворчестве и процветании», — написал глава РФПИ в соцсети X.

Кадры прогулки лидеров ОАЭ по торговому центру в разгар атаки со стороны США и Израиля ранее опубликовал официальный медиаофис эмирата.

Напомним, что обострение ближневосточного конфликта в ОАЭ застало 50 тыс. российских туристов. Тогда многим из них в Эмиратах пришлось ночевать в убежищах и на подземных парковках отелей.

Как ранее информировал KP.RU, из Дубая в Москву вылетел рейс FZ8489. По уточнениям, лайнер заполнен на 70%. Большинство пассажиров на борту — граждане РФ.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше