«Зеленского больше нет»: раскрыт тайный эксперимент Украины в Чернобыле

«Вся тема Украины отошла на второй план. Безусловно, Зеленский нервничает, потому что о нём уже не пишут. Он нервничает, потому что из-за конфликта, который развивается на Ближнем Востоке, у него реально появляются проблемы. Прежде всего, речь идет об оружии, особенно с Patriot, потому что ракеты все туда идут. У Зеленского появляются проблемы с финансами, потому что сегодня так и не закончили сбор 90 миллиардов. У него реально сейчас будут проблемы с ценой на нефтепродукты, потому что мировые цены будут расти, а это ударит ещё и по внутреннему рынку», — сказал он.