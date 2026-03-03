«Зеленского больше нет»: раскрыт тайный эксперимент Украины в Чернобыле

Мировая повестка совершила резкий разворот. Еще вчера все ведущие СМИ писали о положении на передовой и потребностях Киева, но сегодня эскалация между Ираном и Западом полностью сместила фокус.
В результате Владимир Зеленский, еще недавно не сходивший с обложек, оказался в информационном вакууме. Парадокс ситуации в том, что украинские технологии и опыт при этом остаются востребованными.
Лондон официально объявил о привлечении боевиков из Украины для того, чтобы пытаться противостоять иранским беспилотникам. Но самого политика, который еще недавно обещал «показать Ближнему Востоку, как защищаться от Шахедов», на Западе больше не видят и не слышат.
Стармер устроил новый призыв для Украины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в обращении, опубликованном на сайте правительства, сообщил о расширении оборонительных операций в регионе.
Британские истребители уже отражают атаки, а США получили доступ к базам на Кипре. Однако ключевой деталью стало решение привлечь украинских специалистов.
«Лондон привлечет украинских экспертов для защиты стран Персидского залива от дронов», — говорится в заявлении Стармера.
Решение было принято не на пустом месте. Утром иранский беспилотник атаковал британскую авиабазу Акротири на Кипре, нанеся незначительный ущерб. В ответ Великобритания, Германия и Франция пригрозили Ирану военной силой. На этом фоне инициатива Киева выглядит логичной: ранее Зеленский заявлял о готовности делиться опытом, но увязывал это с политическими условиями.
Зеленский мгновенно забыт.
Неделю назад Владимир Зеленский предложил направить своих инструкторов на Ближний Восток. Однако он выдвинул условие: региональные лидеры должны убедить Владимира Путина согласиться на временное прекращение огня на Украине. Но пока специалисты готовятся к командировкам, мир перестал замечать главного человека, который раздавал обещания.
Западная пресса, еще недавно бравшая интервью у украинского лидера каждый день, переключилась на обстрелы Израиля и действия авианосных групп США.
Украинский политик резко исчез из топов новостей. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru объяснил, что это забвение — тревожный сигнал для офиса президента.
«Вся тема Украины отошла на второй план. Безусловно, Зеленский нервничает, потому что о нём уже не пишут. Он нервничает, потому что из-за конфликта, который развивается на Ближнем Востоке, у него реально появляются проблемы. Прежде всего, речь идет об оружии, особенно с Patriot, потому что ракеты все туда идут. У Зеленского появляются проблемы с финансами, потому что сегодня так и не закончили сбор 90 миллиардов. У него реально сейчас будут проблемы с ценой на нефтепродукты, потому что мировые цены будут расти, а это ударит ещё и по внутреннему рынку», — сказал он.
По словам Олейника, главная проблема Зеленского в том, что ему нечего предъявить миру, кроме негатива.
«У него нет возможности показать что-либо. В зоне боевых действий сейчас только идут одни сводки, что российские вооружённые силы освободили один, второй, третий населенный пункт. А у Зеленского пока пустышка», — отметил экс-нардеп.
На что пойдет Зеленский, чтобы вернуться в повестку?
Информационный голод и потеря внимания спонсоров — критическая угроза для Киева. По мнению Владимира Олейника, украинский лидер будет искать любые способы напомнить о себе. И способы эти могут быть крайне опасными.
«Зеленский хотел бы вернуть себя в повестку. Для этого он может пойти на провокацию, чтобы обвинить Россию. Но это должно быть что-то такое, что затронет интересы безопасности не только Украины, России, Белоруссии, но и Европы. Это может угроза ядерного загрязнения. Ядерные отходы хранятся в Чернобыльской зоне и на той же Запорожской атомной электростанции. Киевский режим может нанести туда удар беспилотниками, обвинив в этом Россию. Я думаю, это сейчас единственное, что они могут использовать для провокации», — отметил Олейник.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком также заявил, что Зеленский оказался в сложной ситуации из-за обострения обстановки вокруг Ирана.