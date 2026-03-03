КСИР заявил о гибели более 40 военных США при атаке в Дубае

«Более 160 морских пехотинцев присутствовали во время атаки беспилотников КСИР на одно из мест сбора американских [военных] в Дубае», — говорится в публикации.
По данным корпуса, удар нанесли комбинированной атакой — беспилотниками и ракетами одновременно.
Ранее КСИР сообщил о серии ударов по военным объектам США в трёх странах региона. Американские базы атаковали в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте. Для нанесения ударов применили 26 беспилотных аппаратов и пять баллистических ракет.
