Запасы высокоточного оружия США быстро уменьшаются из-за Ирана

Запасы ракет у США быстро сокращаются на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.
По данным источника, особенно заметна нехватка крылатых ракет Tomahawk, которые применяются для ударов по наземным целям. Также вызывает обеспокоенность снижение числа ракет-перехватчиков SM-3.
Как отмечает телеканал, активное применение высокоточного оружия в регионе привело к ускоренному расходованию арсеналов. Военное руководство опасается, что на восстановление запасов потребуется значительное время и дополнительные бюджетные средства.
Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил об ударе по кораблю ВМС США, вооруженному ракетами Tomahawk. Также иранская сторона утверждала, что в результате атаки в Дубае погибли более 40 американских военнослужащих. Официального подтверждения этим данным со стороны США не приводилось.
