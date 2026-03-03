Запасы высокоточного оружия США быстро уменьшаются из-за Ирана

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил об ударе по кораблю ВМС США, вооруженному ракетами Tomahawk. Также иранская сторона утверждала, что в результате атаки в Дубае погибли более 40 американских военнослужащих. Официального подтверждения этим данным со стороны США не приводилось.