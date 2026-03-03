Москва
Тегеран пообещал атаковать любое судно в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о намерении наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о намерении наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Об этом 2 марта сообщил советник командующего КСИР, генерал-майор Ибрагим Джабари.

По его словам, Иран не допустит вывоза нефти из региона. Он подчеркнул, что решение касается всех судов без исключения.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации в регионе. Ранее КСИР сообщал об ударе по кораблю ВМС США, вооруженному ракетами Tomahawk.

Кроме того, иранская сторона утверждала, что при атаке в Дубае погибли более 40 американских военнослужащих. Официального подтверждения этой информации со стороны США не поступало.

Читайте также: США готовят ответ после удара по дипмиссии в Саудовской Аравии.

