Тегеран пообещал атаковать любое судно в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о намерении наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Об этом 2 марта сообщил советник командующего КСИР, генерал-майор Ибрагим Джабари.
По его словам, Иран не допустит вывоза нефти из региона. Он подчеркнул, что решение касается всех судов без исключения.
Заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации в регионе. Ранее КСИР сообщал об ударе по кораблю ВМС США, вооруженному ракетами Tomahawk.
Кроме того, иранская сторона утверждала, что при атаке в Дубае погибли более 40 американских военнослужащих. Официального подтверждения этой информации со стороны США не поступало.
