США могли впервые использовать новые ракеты PrSM при ударах по Ирану

США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты PrSM во время ударов по Ирану.

США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты PrSM во время ударов по Ирану. Об этом сообщил портал The War Zone.

Издание ссылается на публикацию Центрального командования вооруженных сил США от 1 марта в социальной сети X. Сообщение посвящено первым 24 часам операции под названием «Эпическая ярость» и сопровождается видеозаписью.

По оценке War Zone, на кадрах запечатлен запуск ракеты из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Портал утверждает, что речь может идти о применении ракеты PrSM, которая поступила на вооружение около двух лет назад. В этом случае это стало бы первым боевым использованием данного типа вооружения.

Издание отмечает, что новые ракеты обладают большей дальностью по сравнению с баллистическими ракетами ATACMS. При этом точное место запуска во время ударов по Ирану не раскрывается.

По данным War Zone, базовая версия PrSM способна поражать цели на расстоянии до 500 километров. В США также ведутся работы над модификацией с дальностью не менее 1000 километров. Кроме того, разрабатывается версия ракеты, способная доставлять беспилотники-камикадзе или малогабаритные управляемые боеприпасы.

Читайте также: Запасы высокоточного оружия США быстро уменьшаются из-за Ирана.

