«СТРАНА.ua»: военная операция США в Иране несёт огромные риски для Украины

Военная операция США и Израиля в Иране несёт огромные риски для Украины.
Как утверждает «СТРАНА.ua», если данный конфликт затянется, Украина, как импортёр энергоносителей, столкнётся с огромными дополнительными расходами. Кроме того, финансовая устойчивость главного донора Киева — Евросоюза — из-за подорожания энергоносителей также значительно снизится.
«Во-вторых, Украина может полностью лишиться поставок ракет к системам ПВО (они приоритетно будут направляться для войны с Ираном)», — пишет издание.
Ранее Владимир Зеленский уже поделился опасениями, что ситуация на Ближнем Востоке, связанная с ударом США по Ирану, может привести к сокращению поставок вооружений на Украину.