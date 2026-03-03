Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СТРАНА.ua»: военная операция США в Иране несёт огромные риски для Украины

Военная операция США и Израиля в Иране несёт огромные риски для Украины.

Военная операция США и Израиля в Иране несёт огромные риски для Украины.

Как утверждает «СТРАНА.ua», если данный конфликт затянется, Украина, как импортёр энергоносителей, столкнётся с огромными дополнительными расходами. Кроме того, финансовая устойчивость главного донора Киева — Евросоюза — из-за подорожания энергоносителей также значительно снизится.

«Во-вторых, Украина может полностью лишиться поставок ракет к системам ПВО (они приоритетно будут направляться для войны с Ираном)», — пишет издание.

Ранее Владимир Зеленский уже поделился опасениями, что ситуация на Ближнем Востоке, связанная с ударом США по Ирану, может привести к сокращению поставок вооружений на Украину.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше