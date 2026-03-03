Мелания Трамп поблагодарила за тёплый приём на Совбезе ООН

Супруга американского президента Мелания Трамп поблагодарила за тёплый приём в Совете Безопасности ООН, обратившись к России и странам, входящим в него.
2 марта она прибыла в штаб-квартиру Организации Объединённых Наций, чтобы председательствовать на заседании Совбеза на тему «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта». Прежде жёны глав государств не возглавляли встречу в СБ ООН.
«Спасибо вам за тёплый приём», — сказала Мелания Трамп.
Напомним, ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, чем Мелания Трамп будет заниматься в ООН. Эксперт предположил, что, в частности, первая леди Соединённых Штатов в рамках своей деятельности затронет ситуацию вокруг Украины. Дудаков отметил, что нет ничего удивительного в том, что она решила войти в международную повестку, поскольку жёны американских лидеров обычно вовлечены в политические или общественные проекты.