Мелания Трамп поблагодарила за тёплый приём на Совбезе ООН

Мелания Трамп на заседании Совбеза ООН выразила благодарность его странам-участницам за тёплый приём.

Источник: Аргументы и факты

Супруга американского президента Мелания Трамп поблагодарила за тёплый приём в Совете Безопасности ООН, обратившись к России и странам, входящим в него.

2 марта она прибыла в штаб-квартиру Организации Объединённых Наций, чтобы председательствовать на заседании Совбеза на тему «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта». Прежде жёны глав государств не возглавляли встречу в СБ ООН.

«Спасибо вам за тёплый приём», — сказала Мелания Трамп.

Постоянными членами Совбеза Организации Объединённых Наций являются Россия, Китай, США, Франция и Британия. Сейчас туда также входят Иран, Бахрейн, Греция, Дания, Панама, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Либерия, Сомали и Латвия.

Напомним, ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, чем Мелания Трамп будет заниматься в ООН. Эксперт предположил, что, в частности, первая леди Соединённых Штатов в рамках своей деятельности затронет ситуацию вокруг Украины. Дудаков отметил, что нет ничего удивительного в том, что она решила войти в международную повестку, поскольку жёны американских лидеров обычно вовлечены в политические или общественные проекты.

