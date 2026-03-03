Мелания Трамп поблагодарила за тёплый приём на Совбезе ООН

Напомним, ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, чем Мелания Трамп будет заниматься в ООН. Эксперт предположил, что, в частности, первая леди Соединённых Штатов в рамках своей деятельности затронет ситуацию вокруг Украины. Дудаков отметил, что нет ничего удивительного в том, что она решила войти в международную повестку, поскольку жёны американских лидеров обычно вовлечены в политические или общественные проекты.