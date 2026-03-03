Москва
Предательство, инсценировка, месть: все версии гибели аятоллы Ирана Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ракетном ударе США и Израиля. Политолог Семенов оценил, может ли идти речь о предательстве или даже инсценировке гибели аятоллы.

Источник: Аргументы и факты

В Тегеране днем 28 февраля произошло событие, которое эхом прокатилось по всему миру: был убит Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. По предварительным данным, его резиденция подверглась точечному ракетному удару армиями США и Израиля.

Иранские власти, сохраняя тишину в первые часы после инцидента, официально подтвердили гибель своего духовного и политического лидера 1 марта 2026 года. В стране объявлен 40-дневный траур, а на время неопределенности специальный совет взял на себя временное руководство страной. Смерть Хаменеи, человека, обладавшего абсолютной властью с 1989 года, ознаменовала начало новой, крайне опасной фазы конфликта в регионе.

Могли ли Хаменеи предать.

В свете этого события неизбежно возникают вопросы о причинах произошедшего, учитывая, что резиденция лидера была поражена точечным ракетным ударом после того, как разведка вычислила его точное местонахождение.

В Сети стали обсуждать версию о том, могло ли предательство в ближайшем окружении верховного лидера Ирана сыграть свою роль. Политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов, комментируя ситуацию для aif.ru, выразил скептицизм относительно этой версии.

«Сложно говорить, потому что в целом недостаточно информации. Но я думаю, что предательства не было. Просто Хаменеи не находился в убежище и был убит. Он, вероятно, просто отказался куда-то перемещаться, вот и все», — отметил Семенов.

Могло ли убийство Хаменеи быть инсценировкой.

Также в сети активно обсуждается версия о возможной инсценировке убийства. Однако Кирилл Семенов решительно отвергает и эту гипотезу.

«Я думаю, постановки быть не может. Это исключено, Хаменеи объявлен мучеником. Это серьезный религиозный вопрос. С такими вещами в Иране не могут так легко обходиться, это только снизит статус Хаменеи. Даже если предположить, что это реально, Хаменеи не сможет нигде появиться, его нужно будет прятать. Какой в этом смысл? Он объявлен мучеником, человеком, который, условно говоря, достоин рая», — сказал он.

Объявление Хаменеи как мученика, считает Семенов, делает рискованную ситуацию с инсценировкой практически невозможной.

США ждет всплекс терактов.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке в американском штате Техас произошла трагедия, вероятно, связанная с убийством Хаменеи. В ходе стрельбы погибли три человека, 14 получили ранения. Примечательно, что нападавший был одет в толстовку с религиозной надписью и футболку с изображением флага Ирана.

Политолог Кирилл Семенов предупредил о возможности терактов в Соединенных Штатах в ответ на убийство аятоллы.

«Вряд ли США захлестнет волна терактов, но отдельные инциденты могут быть. У Хаменеи было много сторонников как в США, так и в других странах, которые могут пожелать отомстить за его смерть. Такой сценарий возможен, безусловно», — сказал эксперт.

Однако политолог подчеркнул, что подобные действия будут, скорее всего, инициативой «одиночек», а не скоординированными действиями, направляемыми официальным Тегераном.

«Они будут действовать по своей инициативе, а не потому что их кто-то направит. Это будут одиночки, которые примут соответствующее решение», — уточнил собеседник aif.ru.

Убийство Верховного лидера Ирана — это не только удар по политической системе страны, но и потенциальный катализатор новой волны нестабильности и насилия, способный изменить региональный и даже мировой порядок. Мировое сообщество замерло в ожидании дальнейшего развития событий, надеясь на сдерживание эскалации и предотвращение полномасштабного конфликта.

