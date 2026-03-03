Предательство, инсценировка, месть: все версии гибели аятоллы Ирана Хаменеи

«Я думаю, постановки быть не может. Это исключено, Хаменеи объявлен мучеником. Это серьезный религиозный вопрос. С такими вещами в Иране не могут так легко обходиться, это только снизит статус Хаменеи. Даже если предположить, что это реально, Хаменеи не сможет нигде появиться, его нужно будет прятать. Какой в этом смысл? Он объявлен мучеником, человеком, который, условно говоря, достоин рая», — сказал он.