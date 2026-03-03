Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не обеспокоен угрозой иранских ударов по территории США

Президент США Дональд Трамп не считает поводом для тревоги возможные удары по американским объектам, в том числе на территории страны.

Президент США Дональд Трамп не считает поводом для тревоги возможные удары по американским объектам, в том числе на территории страны. Об этом 2 марта сообщила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер в социальной сети X.

По ее словам, во время разговора она спросила главу государства, беспокоят ли его потенциальные новые атаки. В ответ Трамп заявил, что рассматривает подобные действия как неизбежную часть войны.

Ранее, 28 февраля, агентство Tasnim сообщило, что иранская сторона нанесла удары по 14 американским военным базам. По данным агентства, объекты располагались в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

Читайте также: Запасы высокоточного оружия США быстро уменьшаются из-за Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше