Эстонский бизнес на Украине идёт ко дну, владельцев заподозрили в связях с РФ

Под меры попали компания Lviv Isolator, входящая в холдинг Global Insulator Group, и девелопер Arricano Real Estate Plc. Первая занималась производством компонентов для высоковольтных линий электропередачи, что особенно актуально для украинской энергосистемы. Вторая управляет пятью торговыми центрами общей площадью около 147,6 тыс. кв. м в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.