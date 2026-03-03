Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клинтон заявил, что никто точно не знает, совершил ли Эпштейн самоубийство

Экс-президент Клинтон: никто точно не знает, совершил ли Эпштейн самоубийство.

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Никто точно не знает, совершил ли скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн самоубийство, заявил бывший американский президент Билл Клинтон на закрытых показаниях конгрессу США.

Видеозапись показаний Клинтона на слушаниях в комитете конгресса по надзору, которые прошли 27 февраля, опубликована в понедельник.

«Я не знаю, что случилось… Никто из нас не знает. Нас там не было», — сообщил Клинтон, комментируя обстоятельства смерти Эпштейна.

Клинтон добавил, что для себя он принял официальную версию, согласно которой Эпштейн покончил с собой в камере изолятора, однако затруднился ответить на вопрос, считал ли его склонным к суициду.

«Я не знаю», — заключил экс-президент.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше