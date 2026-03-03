Бизнесмен Джабраилов незадолго до смерти отказался от наркотиков

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов, покончивший с собой в Москве, незадолго до смерти отказался от употребления наркотиков, рассказали РИА Новости в его окружении.
«Он употреблял наркотики и страдал депрессией, незадолго до смерти он отказался от них», — сказал собеседник агентства.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.