Постпред США при ООН: Трамп завершает 47-летнюю войну с Ираном

На правление Картера пришлось обострение отношений с Ираном. В 1979 году, после свержения шаха и прихода к власти аятоллы Хомейни в результате победы исламской революции, союзнические отношения Вашингтона с Тегераном сменились на противоборствующие. Кульминацией стал захват американских дипломатов в Тегеране 4 ноября 1979 года (освобождены в январе 1981 года). Это привело к разрыву дипотношений и введению первых американских санкций против Ирана.