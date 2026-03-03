Постпред США при ООН: Трамп завершает 47-летнюю войну с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп намерен завершить начавшуюся 47 лет назад «бесконечную» войну с Ираном. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.
«Это 47-летняя бесконечная война, которая началась при Джимми Картере (39-й президент США с 1977 по 1981 год — прим. ТАСС), а президент Трамп принимает активные меры, чтобы ее завершить», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
На правление Картера пришлось обострение отношений с Ираном. В 1979 году, после свержения шаха и прихода к власти аятоллы Хомейни в результате победы исламской революции, союзнические отношения Вашингтона с Тегераном сменились на противоборствующие. Кульминацией стал захват американских дипломатов в Тегеране 4 ноября 1979 года (освобождены в январе 1981 года). Это привело к разрыву дипотношений и введению первых американских санкций против Ирана.