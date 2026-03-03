Уиткофф рассказал о реакции на позицию Ирана о праве на обогащение урана

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер оказались озадачены, когда иранская делегация сообщила им о своем неотъемлемом праве на обогащение урана.
«Они затем заявили,… что неотъемлемое право на обогащение будет их отправной точкой. И мы с Джаредом просто посмотрели друг на друга в недоумении», — сообщил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
Уиткофф также заявил, что невозможность сделки с Ираном представители Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном, и третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>