В США опровергли сообщения о перекрытии и минировании Ормузского пролива Ираном

Слухи о перекрытии Ормузского пролива оказались преждевременными: судоходство продолжается без ограничений. Несмотря на заявления Корпуса стражей исламской революции, признаков минирования или патрулирования пролива пока нет. Об этом 2 марта в социальной сети X сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на данные Центрального командования США (CENTCOM).