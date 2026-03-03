В США опровергли сообщения о перекрытии и минировании Ормузского пролива Ираном

По её словам, иранская сторона пока не перекрывает стратегический морской путь, а любые попытки минирования ударили бы прежде всего по самой Исламской Республике и её ключевому торговому партнёру — Китаю.
«Центральное командование США заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции. Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования», — написала журналистка.
Она также подчеркнула, что около 80% иранской нефти экспортируется именно в Китай, что делает любые ограничения в проливе крайне нежелательными для Тегерана.
Ранее Life.ru писал, что стратегический мост короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией подвергся атаке дрона. Сооружение протяжённостью более 25 километров соединяет ключевые транспортные узлы региона. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
