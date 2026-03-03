Москва
Уиткофф: США на второй встрече с иранской стороной поняли, что сделки не будет

При этом все же состоялась и третья встреча, отметил спецпосланник президента Соединенных Штатов.

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Американские переговорщики после второй встречи с иранской командой поняли, что Вашингтону и Тегерану не удастся заключить сделку. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Мы попытались заключить с ними справедливую сделку. К концу второй встречи стало предельно ясно, что это невозможно. Но мы прибыли на третью встречу, чтобы дать им еще одну попытку», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что США и Израиль согласовали возможный временной промежуток для начала атаки против Ирана еще за неделю до нового раунда переговоров Вашингтона и Тегерана в Женеве.

