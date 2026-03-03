Москва
Дело о мошенничестве возбуждено в связи с реконструкцией томского аэропорта

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реконструкции аэропорта «Богашево».

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реконструкции аэропорта «Богашево».

Как утверждает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, с 2019 по 2022 год в рамках исполнения госконтракта были произведены незаконные выплаты подрядной организации в результате необоснованного увеличения стоимости контракта под видом существенного роста цен на строительные материалы.

Ущерб федеральному бюджету составил свыше 6 млн рублей.

На данный момент ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

Ранее суд арестовал имущество бывшего замдиректора «СтройИдеала» по делу о мошенничестве.

В конце февраля сообщалось, что за дачу взяток в особо крупном размере для выполнения оборонного заказа был осуждён на семь лет колонии строгого режима бывший генеральный директор АО «Чебоксарский завод “Металлист” Сергей Червяков.