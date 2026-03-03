Двенадцать волн мести: военный план Израиля и США в Иране терпит крах

«Конфликт может продлиться две-три недели, а может затянуться на несколько лет. Все зависит от того, как пойдёт, насколько велика решимость, сколько готов Израиль терпеть. У Ирана порог чувствительности гораздо выше. С учетом нынешних условий, думаю, речь может идти от двух-трех недель до нескольких месяцев. Это более реальный результат. Если Иран сможет наносить хотя бы две-три недели чувствительные удары, то Израиль запросит мира. Я думаю, что, скорее всего, будет, как вот в прошлом году: постреляют, потом каждый объявит о своей победе, и на этом сердце успокоится. Это наиболее реальный вариант».