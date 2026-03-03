Двенадцать волн мести: военный план Израиля и США в Иране терпит крах

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела. В то время как мир следит за обменом ракетными ударами между Ираном, Израилем и США, в воздушном пространстве Кувейта произошло событие, которое может войти в учебники военной истории. Три американских истребителя F-15, гордость ВВС США, были сбиты в небе над дружественной страной. Пилоты успели катапультироваться, но один из них уже оказался в багажнике внедорожника на земле — кадры задержания облетели весь мир.
Американское командование поспешило назвать инцидент «дружественным огнем», но эксперты и мировые СМИ задаются вопросом: не стоят ли за этим более серьезные силы, учитывая, что накануне Тегеран начал полномасштабную ответную операцию «Правдивое обещание 4»? Разбираемся в деталях произошедшего вместе с заслуженными военными экспертами.
«Маленькая лампочка» стоимостью в сотни миллионов: версии крушения F-15.
Главный вопрос, который сейчас волнует военных аналитиков: как три новейших истребителя могли быть уничтожены в небе, где, по идее, должны были чувствовать себя в полной безопасности? Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru назвал две основные версии случившегося, исключив прямое участие Ирана в этом конкретном эпизоде.
«У Ирана нет таких средств ПВО, чтобы достать истребитель над территорией Кувейта, а приблизиться на своих истребителях им бы не дали. То есть, F-15 вполне могли сбить “дружественным огнем”», — отметил эксперт.
Но как американцы или их партнеры могли сбить своих же? По словам Попова, главная причина кроется в пресловутом человеческом факторе и технической нестыковке с союзниками по коалиции. Первая версия — фатальная невнимательность пилотов и наземных служб.
«Могла выйти из строя или была выключена система “свой-чужой”. Техник по каким-то причинам упустил этот момент и не подготовил, а лётчик поторопился и не проверил систему перед вылетом на боевую задачу, например, по отражению атаки группы беспилотников или баллистических ракет, выпущенных со стороны Ирана. Сигнализация по системе “свой-чужой” — маленькая лампочка. Когда она в мигающем режиме, то не всегда привлекает внимание. Физиология и психика человека такова, что он может забыть, отвлечься», — пояснил генерал-майор.
Вторая версия — отсутствие единой цифровой армии. Даже находясь в одной коалиции, союзники говорят на разных «технических» языках.
«У Арабских государств, хотя они и входят в общую коалицию, но у каждого своя есть национальная система оповещения и предупреждения, то есть система “свой-чужой”. Эти системы могли быть не согласованы с американскими. В этом случае при отражении налета групповых целей со стороны Ирана с использованием авиации США автоматическая система ПВО могла не получить нужного ответа кодированных сигналов и принять американский истребитель в качестве вероятного противника и начать по нему работать», — резюмировал военный летчик.
Плен для «Соколов»: сколько стоит жизнь пилота и обломки F-15?
Сразу после крушения в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен, предположительно, один из американских летчиков в багажнике автомобиля. Иранские СМИ сообщили, что пилоты задержаны властями Кувейта. Какова же их дальнейшая судьба? Владимир Попов уверен: несмотря на напряженность, процедура передачи военных будет соблюдена по международным нормам, хотя и не обойдется без финансовых претензий.
«Как правило, пилотов в таких ситуациях передают их государству. Конечно, будут разбирательства по этой истории. Если было нарушение воздушного пространства государства, будут претензии, в основном, из-за того, что не было оповещения. Если был какой-то минимальный вред при падении самолёта на землю, то будут претензии: убрать обломки самолёта, если где-то задело здание, восстановить его. Если, допустим, верблюд погиб, то за него надо заплатить. Как правило, выставляют тройную цену», — иронизирует эксперт, но тут же переходит к серьезным юридическим аспектам.
По словам Попова, статус пилотов сомнений не вызывает:
«Пилоты сбитых истребителей считаются военнопленными. По международным нормативам, если они нуждаются в медицинской помощи, им ее окажут в обязательном порядке. Гуманное отношение к военнопленным определено Гаагской конвенцией по ведению войны. Через 3−5 дней их передадут на родину, если они в одной коалиции работают и случайно все произошло. За ними могут прислать вертолет для эвакуации. Каких-то там демаршей, дипломатических или военных, в этой истории быть не должно».
«Французская дуэль» Ирана, Израиля и США: сценарии большой войны.
Пока одни эксперты разбирают технические детали авиакатастрофы, другие анализируют геополитический фон. Вопрос о том, как долго продлится противостояние, которое уже унесло жизни первых лиц Ирана и сотен гражданских, остается открытым. По мнению военного эксперта Игоря Никулина, конфликт может развиваться по трем сценариям, самым реалистичным из которых является «французская дуэль».
«Конфликт может продлиться две-три недели, а может затянуться на несколько лет. Все зависит от того, как пойдёт, насколько велика решимость, сколько готов Израиль терпеть. У Ирана порог чувствительности гораздо выше. С учетом нынешних условий, думаю, речь может идти от двух-трех недель до нескольких месяцев. Это более реальный результат. Если Иран сможет наносить хотя бы две-три недели чувствительные удары, то Израиль запросит мира. Я думаю, что, скорее всего, будет, как вот в прошлом году: постреляют, потом каждый объявит о своей победе, и на этом сердце успокоится. Это наиболее реальный вариант».
Однако эксперт предупреждает: попытка США и Израиля пойти на смену режима в Иране может обернуться катастрофой планетарного масштаба.
«На это сил ни у США, ни у Израиля нет. По крайней мере, сухопутных войск в таких количествах, потому что все-таки Иран — это большая страна, половину населения которой составляет военнообязанная молодёжь. Если, действительно, дело дойдёт до победы Израиля, свержения режима, тогда все возможно, вплоть до ядерной войны, потому что Пакистан может ударить в этой ситуации по Израилю. Но я не представляю ситуации, чтобы победа Израиля была полной и окончательной. Для такого развития им надо убить миллионы людей и полностью разрушить страну. А это маловероятно», — резюмировал собеседник издания.