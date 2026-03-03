Fox News опроверг сообщения о блокаде Ормузского пролива Ираном

Ормузский пролив продолжает работать в обычном режиме. Признаков остановки судоходства нет. Об этом 2 марта сообщила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на Центральное командование США.
По данным CENTCOM, пролив не закрыт, несмотря на заявления Корпуса стражей исламской революции. Иранские силы не патрулируют акваторию, признаков минирования также не зафиксировано.
Гриффин отметила, что около 80% иранской нефти экспортируется в Китай. В случае минирования пролива основной экономический ущерб понес бы сам Иран, а также его ключевой торговый партнер — КНР.
Ранее КСИР заявил о намерении наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщил советник командующего корпусом генерал-майор Ибрагим Джабари. Он подчеркнул, что решение касается всех судов без исключения.
