Советник Трампа Брюзевиц застрял на Ближнем Востоке после атаки США на Иран

Советник американского президента Дональда Трампа Алекс Брюзевиц заявил, что застрял на Ближнем Востоке после того, как США атаковали Иран.

В соцсети Х чиновник написал, что обострение конфликта в регионе застало его во время путешествия по Ближнему Востоку. Эта ситуация оставила его «блуждать в хаосе».

«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», — говорится в публикации.

В настоящий момент Брюзевиц уже прилетел в Европу.

Ранее постоянный представитель еврейского государства при ООН Дэнни Данон заявил, что операция Соединённых Штатов и Израиля в отношении Ирана будет длиться «столько, сколько потребуется».

