Дмитриев оценил прогулку президента ОАЭ по Dubai Mall как «мощное послание»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в понедельник, 2 марта, в соцсети X прокомментировал видео, на котором лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прогуливается по Dubai Mall.

Дмитриев назвал этот момент «мощным посланием».

— Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, ориентированное на миротворчество и процветание, — отметил спецпредставитель президента РФ.

2 марта мощный взрыв прогремел в Абу-Даби. Несколько громких ударов также прозвучали в столице Катара. Кроме того, два последовательных взрыва были слышны в Дубае.

Утром 1 марта из аэропорта Дубая валил черный дым — там произошел пожар после атаки беспилотника. В первые секунды туристы услышали сильный хлопок, после чего началось задымление.

28 февраля ракета, запущенная Ираном, также упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm в Дубае на искусственном острове «Пальма Джумейра».

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены авиарейсов, а также сохранить для них все условия, что были при первоначальном бронировании.

