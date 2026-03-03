Москва
Украинские военные дрифтовали в поле и попали под удар дрона ВС РФ

Российские военные с помощью беспилотника уничтожили группу украинских военнослужащих, которые на джипе выехали в поле рядом с Красноармейском.

Российские военные с помощью беспилотника уничтожили группу украинских военнослужащих, которые на джипе выехали в поле рядом с Красноармейском. Об этом ТАСС рассказал начальник службы БПЛА 1441-го полка группировки «Центр» Иван Смирнов.

По его словам, автомобиль заметили в открытом поле. Машина двигалась по кругу и выполняла резкие повороты. Командир предположил, что находившиеся внутри могли быть в нетрезвом состоянии.

После обнаружения по цели нанесли удар дроном. Группа была уничтожена.

Красноармейск — крупный город Донбасса. Бои за него продолжались несколько месяцев. По данным российской стороны, город был освобожден в декабре 2025 года.

