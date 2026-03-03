Москва
MWM: норвежские военные истребители встретились в небе с «Русскими витязями»

Американский журнал Military Watch Magazine утверждает, что норвежские истребители F-35A поднялись в воздух в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем для якобы сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и их истребителей прикрытия Су-35 из группы «Русские витязи».

«Королевские ВВС Норвегии задействовали два истребителя пятого поколения F-35A для сопровождения пары российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и их истребителей сопровождения Су-35 в международном воздушном пространстве над Баренцевым морем», — говорится в статье.

Отмечается, что норвежские истребители якобы установили визуальный контакт и обеспечили контролируемое сопровождение, пока российские самолёты находились за пределами воздушного пространства Норвегии.

Ранее на Западе признали российский Су-34 первым межконтинентальным истребителем.

В феврале сообщалось, что ракетоносцы Ту-95мс выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря.