MWM: норвежские военные истребители встретились в небе с «Русскими витязями»

Американский журнал Military Watch Magazine утверждает, что норвежские истребители F-35A поднялись в воздух в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем для якобы сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и их истребителей прикрытия Су-35 из группы «Русские витязи».