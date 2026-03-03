Брюзевиц сообщил, что пережил «сюрреалистичные» 72 часа на Ближнем Востоке

По его словам, он находился в поездке по региону, когда обстановка резко обострилась. В социальной сети X Брюзевиц написал, что последние 72 часа стали для него «совершенно сюрреалистичными» и подобного он ранее не испытывал.
Чиновник поблагодарил руководство Катара и Саудовской Аравии, а также сотрудников Белого дома за помощь в выезде. Он уточнил, что уже находится в Европе.
Член палаты представителей США Анна Паулина Луна сообщила в соцсетях, что Брюзевиц вылетел из Катара в Грецию. По ее словам, перелет состоялся на частном самолете, который он оплатил самостоятельно. На борту находились и другие пассажиры.
