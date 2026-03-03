Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину — 60: главные факты его биографии

«Я набросал стихи и показал Михаилу (Мишустину), а он уже в свободное время написал музыку. Потом сделали аранжировку и показали Лепсу. Почему ему? Мне показалось, что “Зола” ему подойдет, а Михаил к тому времени уже написал для него музыку к “Настоящей женщине”. Жаль только, что Лепс нашу песню почти не поет, вот спросите у него, почему? Хорошая же песня!» — рассказывал журналистам поэт Александр Вулых, автор слов «Золы».