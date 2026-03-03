«Не гонится за краткосрочными результатами»: Бектенов написал статью о президентстве Токаева

«Семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева стали периодом глубокой и последовательной трансформации социально-экономической и политической модели развития Казахстана. Эти годы пришлись на сложный глобальный контекст — пандемию, замедление мировой экономики, инфляционные и логистические шоки, геополитическую турбулентность, а также необходимость устранения внутренних экономических и политических дисбалансов, сформированных за предыдущие десятилетия. Вопреки объективным сложностям президенту удалось обеспечить стабильность и вывести страну на траекторию уверенного роста. Ответом на многочисленные вызовы стали глубокие реформы, нацеленные на долгосрочную устойчивость государства. Президент Токаев не подвержен популизму, не гонится за краткосрочными результатами. Глава государства прагматично занимается формированием прочного фундамента развития страны, обеспечивающего рост благосостояния граждан, экономическую и политическую стабильность», — отмечается в статье.
Результаты налицо. В 2025 году рост мировой экономики составил 3,3%, а в Казахстане ВВП увеличился на 6,5%. Изменилась, по словам Бектенова, и структура экономики. Если ранее динамика ВВП во многом определялась внешней сырьевой конъюнктурой, то сегодня благодаря системным решениям главы государства рост все в большей степени обеспечивается несырьевыми секторами и внутренним спросом. Так, основной вклад в рост экономики внесли обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, транспорт и сектор услуг.
«Номинальный ВВП за семь лет увеличился в 1,7 раза: со $181,7 млрд в 2019 году до $305,9 млрд в 2025 году. ВВП на душу населения тоже уверенно растет — с $9,8 тыс. в 2019 году до $15 тыс. по итогам 2025 года. Объем обрабатывающей промышленности за семь лет увеличился более чем в 2,5 раза — с 11,5 трлн тенге в 2019 году до 30,63 трлн тенге в 2025 году. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла с 11,4% до 12,7%, тогда как доля добывающего сектора сократилась с 14,5% до 12%. За этими цифрами стоят десятки новых крупных заводов, тысячи рабочих мест. В Костанайской области запущены заводы по выпуску автомобилей KIA и чугунного литья, в Карагандинской области начато производство бытовой техники и автомобильных шин, в Атырауской области — производство полипропилена, в Алматинской области — производство концентрата вольфрама, в Павлодарской области — производство компонентов для железнодорожной техники, в Шымкенте — производство алюминиевой упаковки, переработка драгоценных металлов и многие другие», — отмечается в статье.
В числе драйверов роста экономики страны — строительный сектор, демонстрирующий уверенную положительную динамику. Только в 2025 году было введено в эксплуатацию свыше 20 млн кв. м жилья. Эти объемы превышают совокупный жилой фонд двух областных центров — Павлодара и Костаная. По данным МВФ, Казахстан вошел в топ-50 крупнейших экономик мира, а также в пятерку лидеров по среднегодовым темпам экономического роста. В рейтинге мировой конкурентоспособности, по данным World Competitiveness Ranking, Казахстан занял 34-е место. Это подтверждает укрепление инвестиционной и деловой привлекательности страны.
«Экономика перестала быть “однособытийной”: временные колебания в добывающем секторе больше не трансформируются в макроэкономические потрясения, что свидетельствует о переходе к более зрелой и сбалансированной модели развития. Инвестиционная политика президента Касым-Жомарта Токаева стала одним из ключевых инструментов трансформации экономики. За семь лет объем инвестиций в основной капитал вырос с 12,6 трлн тенге до 22,7 трлн тенге. При этом существенно изменилась их структура: основной приток средств направляется в обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, энергетику, логистику и агропромышленный комплекс. Развитие АПК остается стратегическим приоритетом, где взаимосвязаны продовольственная безопасность, модернизация отрасли, наращивание экспортного потенциала и повышение уровня жизни сельчан», — отмечается в статье премьера.