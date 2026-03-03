«Не гонится за краткосрочными результатами»: Бектенов написал статью о президентстве Токаева

«Номинальный ВВП за семь лет увеличился в 1,7 раза: со $181,7 млрд в 2019 году до $305,9 млрд в 2025 году. ВВП на душу населения тоже уверенно растет — с $9,8 тыс. в 2019 году до $15 тыс. по итогам 2025 года. Объем обрабатывающей промышленности за семь лет увеличился более чем в 2,5 раза — с 11,5 трлн тенге в 2019 году до 30,63 трлн тенге в 2025 году. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла с 11,4% до 12,7%, тогда как доля добывающего сектора сократилась с 14,5% до 12%. За этими цифрами стоят десятки новых крупных заводов, тысячи рабочих мест. В Костанайской области запущены заводы по выпуску автомобилей KIA и чугунного литья, в Карагандинской области начато производство бытовой техники и автомобильных шин, в Атырауской области — производство полипропилена, в Алматинской области — производство концентрата вольфрама, в Павлодарской области — производство компонентов для железнодорожной техники, в Шымкенте — производство алюминиевой упаковки, переработка драгоценных металлов и многие другие», — отмечается в статье.