Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что на минувшей неделе при ударах Вооружённых сил Украины погибли 22 мирных жителя ряда российских субъектов.
Кроме того, по его словам, свыше 130 человек, включая ребёнка, получили ранения.
«Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях. В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева», — сказал дипломат.
Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее заявил, что только за последнюю неделю российские школы пять раз становились предметом целенаправленного нападения со стороны ВСУ.