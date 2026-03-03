Токаев назначил нового зампредседателя Агентства РК по делам госслужбы

Трудовую деятельность начинал лаборантом кафедры информационных технологий, специалистом отдела информационных технологий (09.2008−06.2009). С июня 2009 года по ноябрь 2020-го занимал различные должности в Министерстве здравоохранения РК и АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг “Зерде”. С сентября 2020 года по январь 2021-го — преподаватель кафедры “Системного анализа и управления” ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. С января 2021 года по апрель 2022-го — член правления — заместитель председателя правления (проректор) НАО “Восточно-Казахстанский университет им. Сарсена Аманжолова” (Усть-Каменогорск).