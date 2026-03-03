Токаев назначил нового зампредседателя Агентства РК по делам госслужбы

Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
«Распоряжением главы государства Бекиш Улан Абдилкаилулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы», — говорится в информации, опубликованной 3 марта 2026 года в Telegram-канале Акорды.
Улан Бекиш родился 5 октября 1986 года в Талдыкоргане. Окончил Жетысуский государственный университет им И. Жансугурова (с отличием, специальность «Информатика»).
Трудовую деятельность начинал лаборантом кафедры информационных технологий, специалистом отдела информационных технологий (09.2008−06.2009). С июня 2009 года по ноябрь 2020-го занимал различные должности в Министерстве здравоохранения РК и АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг “Зерде”. С сентября 2020 года по январь 2021-го — преподаватель кафедры “Системного анализа и управления” ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. С января 2021 года по апрель 2022-го — член правления — заместитель председателя правления (проректор) НАО “Восточно-Казахстанский университет им. Сарсена Аманжолова” (Усть-Каменогорск).
С апреля 2022 года Улан Бекиш занимал должность генерального директора АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы».
Ранее другим распоряжением президента Айнура Сергазиева была освобождена от должности зампредседателя АДГС.