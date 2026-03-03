США тратят ₽340 тысяч в секунду на операцию в Иране

В Сети появился сайт Cost of the Iran War — «Стоимость войны в Иране». Он считает, сколько денег США тратят на военную операцию, начатую 28 февраля. По данным ресурса, сумма уже приближается к 2 млрд долларов.
Сайт учитывает расходы на военных, корабли, самолеты и другие затраты. Также он публикует информацию о потерянной технике и возможных потерях.
По подсчетам портала, США тратят около 4,4 тыс. долларов в секунду (около 340 тысяч рублей по курсу). В день расходы составляют примерно 220 млн долларов. Содержание военно-морских сил обходится в 15,7−21,5 млн долларов в сутки.
Отдельно приводятся данные о потерях техники. Потеря трех самолетов, как утверждается, стоила 270 млн долларов. Нанесение ударов по Ирану оценивается еще в 538 млн долларов.
28 февраля США и Израиль начали удары по объектам в Иране, включая Тегеран. Иран в ответ заявил о нанесении ударов по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
