США тратят ₽340 тысяч в секунду на операцию в Иране

По подсчетам портала, США тратят около 4,4 тыс. долларов в секунду (около 340 тысяч рублей по курсу). В день расходы составляют примерно 220 млн долларов. Содержание военно-морских сил обходится в 15,7−21,5 млн долларов в сутки.