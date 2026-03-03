Медведев: Третья мировая война может начаться в любой момент

Третья мировая война еще не идет, однако она может начаться в любой момент из-за действий американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в понедельник, 2 марта, выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
— Формально (третьей мировой войны — прим. «ВМ») нет. Но, если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется, — подчеркнул политик.
Медведев также добавил, что ситуация в мире на данный момент крайне напряженная. «Триггером» к началу войны может стать абсолютно любое событие, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что самые серьезные удары по Ирану еще впереди. Отвечая на вопросы журналистов, он отказался раскрывать детали тактики, но подчеркнул, что следующий этап американо-израильской военной операции будет для Тегерана даже тяжелее.
28 февраля президент США объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Что известно о начале военного конфликта — в материале «Вечерней Москвы».