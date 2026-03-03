Медведев: Третья мировая война может начаться в любой момент

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что самые серьезные удары по Ирану еще впереди. Отвечая на вопросы журналистов, он отказался раскрывать детали тактики, но подчеркнул, что следующий этап американо-израильской военной операции будет для Тегерана даже тяжелее.