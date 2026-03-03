Ростовская область и Бурятия расширит сотрудничество с Бурятией

В ходе визита делегации из Ростовской области состоялось совещание, центральной темой которого стали меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Депутаты двух регионов обсудили действующие механизмы помощи. Было отмечено, что в Ростовской области действует более 80 региональных мер поддержки, включая недавно принятые законы о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и о поддержке НКО, занимающихся реабилитацией военнослужащих.