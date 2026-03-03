Ростовская область и Бурятия расширит сотрудничество с Бурятией

В рамках рабочего визита делегации донского парламента в Республику Бурятия подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Документ заключен между Законодательным собранием Ростовской области и Народным Хуралом Бурятии.
Как сообщили в донском парламенте, основная цель соглашения — наладить обмен опытом по ключевым направлениям законотворческой деятельности. Стороны планируют совместно работать над решением актуальных вопросов в социальной и экономической сферах, а также над совершенствованием системы местного самоуправления.
В ходе визита делегации из Ростовской области состоялось совещание, центральной темой которого стали меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Депутаты двух регионов обсудили действующие механизмы помощи. Было отмечено, что в Ростовской области действует более 80 региональных мер поддержки, включая недавно принятые законы о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и о поддержке НКО, занимающихся реабилитацией военнослужащих.
Кроме того, парламентарии обменялись наработками в сфере организации местного самоуправления.