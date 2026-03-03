Москва
Мародерствующие группы экс-наемников ВСУ заметили в Сумской области

В районе города Путивль в Сумской области замечены группы испаноговорящих мародеров.

В районе города Путивль в Сумской области замечены группы испаноговорящих мародеров. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

По данным канала, местные жители пишут в соцсетях о случаях мародерства в окрестностях города. Утверждается, что речь идет о людях, говорящих на испанском языке.

Авторы публикации заявляют, что после обращений в правоохранительные органы выяснилось: это наемники из стран Латинской Америки, ранее воевавшие на стороне ВСУ. По версии канала, они разорвали контракты и отказались участвовать в штурмовых действиях.

Ранее также появлялись сообщения о том, что иностранные наемники покидают Украину и возвращаются в страны Латинской Америки, в том числе в Мексику, Колумбию и Бразилию. Независимого подтверждения этим данным не приводится.

