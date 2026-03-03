Москва
«Хезболла» заявила об атаке на авиабазу Рамат-Давид в Израиле

Ливанская «Хезболла» атаковала беспилотниками авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля.

Об этом заявило движение.

«Во вторник утром движение атаковало группой беспилотников радиолокационные станции и диспетчерские пункты на авиабазе Рамат-Давид», — говорится в публикации.

В ЦАХАЛ ранее сообщили о перехвате двух беспилотников, которые летели на территорию Израиля со стороны Ливана.

Кроме того, поступала информация, что в Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана прогремели взрывы.

