«Хезболла» заявила об атаке на авиабазу Рамат-Давид в Израиле

Ливанская «Хезболла» атаковала беспилотниками авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля.
Об этом заявило движение.
«Во вторник утром движение атаковало группой беспилотников радиолокационные станции и диспетчерские пункты на авиабазе Рамат-Давид», — говорится в публикации.
В ЦАХАЛ ранее сообщили о перехвате двух беспилотников, которые летели на территорию Израиля со стороны Ливана.
Кроме того, поступала информация, что в Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана прогремели взрывы.
