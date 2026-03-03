США якобы предлагали Ирану топливо в обмен на отказ от обогащения

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон предлагал Ирану поставки топлива для атомной энергетики сроком на 10 лет при условии полного отказа от обогащения урана. Об этом он сообщил в интервью Fox News.
По словам Уиткоффа, стороны обсуждали вариант десятилетнего периода без обогащения. США, как утверждает дипломат, были готовы оплачивать поставки топлива. Однако, по его словам, Тегеран отверг это предложение.
Он также заявил, что, по данным американской стороны, у Ирана имеется около 10 тыс. кг ядерного материала. В эту цифру, по утверждению Уиткоффа, входят примерно 460 кг урана, обогащенного до 60%, и около 1 тыс. кг — до 20%. Остальной объем находится на уровне 3,67%.
Кроме того, спецпосланник отметил, что Иран самостоятельно производит центрифуги для обогащения урана.
