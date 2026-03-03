США якобы предлагали Ирану топливо в обмен на отказ от обогащения

Он также заявил, что, по данным американской стороны, у Ирана имеется около 10 тыс. кг ядерного материала. В эту цифру, по утверждению Уиткоффа, входят примерно 460 кг урана, обогащенного до 60%, и около 1 тыс. кг — до 20%. Остальной объем находится на уровне 3,67%.