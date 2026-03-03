Мексиканского наркобарона Эль Менчо похоронили в золотом гробу

Узнать больше по теме

Картель: от ценового сговора до наркоимперии

Термин «картель» давно вышел за рамки учебников по экономике, и сегодня он все чаще звучит в новостях — особенно когда речь заходит о расследованиях антимонопольных служб и громких операциях против наркосиндикатов. В одних случаях картель — это тайное соглашение компаний о ценах, в других — жесткая и даже жестокая преступная структура с международными связями. Кто есть кто — разбираем в материале.