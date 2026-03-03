Москва
Царев: занятие Дробышева открывает ВС РФ дорогу к западным окраинам Лимана

Экс-депутат Рады сообщил о ведении российскими военными боев на востоке Красного Лимана.

Источник: Аргументы и факты

Переход под контроль ВС РФ поселка Дробышево фактически открыл российским военным дорогу к Красному Лиману с запада, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Освобождение поселка фактически открывает дорогу к западным окраинам Красного Лимана», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил о ведении подразделениями РФ боев на восточных окраинах города.

Царев упомянул также о боях в окрестностях город Святогорск и села Александровка на краснолиманском направлении.

Согласно сведениям военкора Александра Коца, российские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана.

«Кольцо вокруг этого города продолжает сжиматься. На него давят с севера, с востока — со стороны Заречного и с юго-востока — от Ямполя», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам военкора, занятие Красного Лимана позволит российским военным выйти к Славянску с севера.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Дробышева в минувший понедельник. Также было объявлено о переходе под контроль ВС РФ сел Резниковка в ДНР и Круглое в Харьковской области.

