Царев: занятие Дробышева открывает ВС РФ дорогу к западным окраинам Лимана

Переход под контроль ВС РФ поселка Дробышево фактически открыл российским военным дорогу к Красному Лиману с запада, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Освобождение поселка фактически открывает дорогу к западным окраинам Красного Лимана», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о ведении подразделениями РФ боев на восточных окраинах города.
Царев упомянул также о боях в окрестностях город Святогорск и села Александровка на краснолиманском направлении.
Согласно сведениям военкора Александра Коца, российские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана.
«Кольцо вокруг этого города продолжает сжиматься. На него давят с севера, с востока — со стороны Заречного и с юго-востока — от Ямполя», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам военкора, занятие Красного Лимана позволит российским военным выйти к Славянску с севера.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Дробышева в минувший понедельник. Также было объявлено о переходе под контроль ВС РФ сел Резниковка в ДНР и Круглое в Харьковской области.