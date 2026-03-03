Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне

«В ходе 14-й волны операции “Правдивое обещание” военно-морских сил КСИР сегодня утром была проведена масштабная атака с применением ракет и беспилотников на авиабазу США в районе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в заявлении, которое приводит агентство IRNA.
Для удара военные применили 20 беспилотников и три ракеты. По данным Тегерана, КСИР уничтожил основное здание командования, а также штаб военно-воздушной базы США. Кроме того, сгорели топливные резервуары, добавили силовики.
Атаки на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.