Эксперт Ибрагимов: США вскоре могут напасть на Кубу

Операция вряд ли будет успешной, отметил политолог.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. США планируют использовать силовые инструменты в отношении Кубы в ближайшем времени, однако успех подобной операции достаточно сомнителен. Об этом сказал ТАСС преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

Ранее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил в эфире телеканала Fox News, что следующей целью США после Ирана станет Куба, добавив, что «они падут» и «их дни сочтены».

«В скором времени США возьмутся за Кубу, причем используют силовые инструменты. Логика Вашингтона такова, что Куба является зоной исключительно американских интересов и этот “остров свободы” явно не вписывается в представлении Вашингтона как автономный от Америки игрок, а уж когда начали применять агрессивные меры в отношении таких стран, как Венесуэла и Иран, то с Кубой разбираться настало самое время», — рассказал он.

Однако, по мнению эксперта, говорить об уверенном успехе возможной американской силовой операции в отношении Кубы преждевременно.

«Подобные сценарии сопряжены с высокими издержками и рисками дестабилизации региональной архитектуры безопасности, потому что нет никаких гарантий, что США смогут одержать успех на Кубе, не говоря уже об Иране», — заключил Ибрагимов.

