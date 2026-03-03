Эксперт Ибрагимов: США вскоре могут напасть на Кубу

«В скором времени США возьмутся за Кубу, причем используют силовые инструменты. Логика Вашингтона такова, что Куба является зоной исключительно американских интересов и этот “остров свободы” явно не вписывается в представлении Вашингтона как автономный от Америки игрок, а уж когда начали применять агрессивные меры в отношении таких стран, как Венесуэла и Иран, то с Кубой разбираться настало самое время», — рассказал он.