Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с использованием ракет и беспилотников авиабазу США в районе Шейх-Иса в Бахрейне.
Как утверждает гостелевидение Ирана, при атаке на американский военный объект были задействованы 20 боевых дронов и три баллистические ракеты.
Ранее пресс-служба КСИР сообщила, что удар был нанесён по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне.
Кроме того, под удар дрона попал мост короля Фахда, соединяющий Бахрейн и Саудовскую Аравию над Персидским заливом.
