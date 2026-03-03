Москва
Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с использованием ракет и беспилотников авиабазу США в районе Шейх-Иса в Бахрейне.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с использованием ракет и беспилотников авиабазу США в районе Шейх-Иса в Бахрейне.

Как утверждает гостелевидение Ирана, при атаке на американский военный объект были задействованы 20 боевых дронов и три баллистические ракеты.

Ранее пресс-служба КСИР сообщила, что удар был нанесён по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Кроме того, под удар дрона попал мост короля Фахда, соединяющий Бахрейн и Саудовскую Аравию над Персидским заливом.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
