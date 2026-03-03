Движение «Хезболлах» атаковало израильскую базу Рамат-Давид беспилотниками

Шиитское движение «Хезболлах» сообщило об атаке на авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля. Заявление опубликовано в телеграм-канале организации.
В сообщении говорится, что во вторник утром по базе была нанесена атака группой беспилотников. Целями названы радиолокационные станции и диспетчерские пункты.
В «Хезболлах» заявили, что действия стали ответом на израильские удары по городам и населенным пунктам, включая Бейрут.
По версии движения, бомбардировки привели к жертвам среди мирного населения и вынудили жителей покинуть свои дома.
Читайте также: США якобы предлагали Ирану топливо в обмен на отказ от обогащения.
Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше