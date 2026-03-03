Москва
Движение «Хезболлах» атаковало израильскую базу Рамат-Давид беспилотниками

Шиитское движение «Хезболлах» сообщило об атаке на авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля.

Шиитское движение «Хезболлах» сообщило об атаке на авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля. Заявление опубликовано в телеграм-канале организации.

В сообщении говорится, что во вторник утром по базе была нанесена атака группой беспилотников. Целями названы радиолокационные станции и диспетчерские пункты.

В «Хезболлах» заявили, что действия стали ответом на израильские удары по городам и населенным пунктам, включая Бейрут.

По версии движения, бомбардировки привели к жертвам среди мирного населения и вынудили жителей покинуть свои дома.

