Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранные наемники ВСУ выбирают автоматы Калашникова

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, чаще используют автоматы Калашникова, чем западные образцы оружия.

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, чаще используют автоматы Калашникова, чем западные образцы оружия. Об этом РИА Новости сообщил оператор беспилотных систем 11-го батальона 51-й гвардейской армии группировки «Центр» с позывным Артист.

По его словам, во время опроса пленных выяснилось, что у них есть доступ к оружию стран НАТО — в том числе к винтовкам М4 и SCAR. Однако, как утверждает собеседник агентства, многие из них предпочитают автоматы Калашникова.

Он пояснил, что западное оружие, по словам самих наемников, может давать сбои в сложных условиях, тогда как российские автоматы они считают более надежными при интенсивных боевых действиях.

Читайте также: Мародерствующие группы экс-наемников ВСУ заметили в Сумской области.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше