Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, чаще используют автоматы Калашникова, чем западные образцы оружия. Об этом РИА Новости сообщил оператор беспилотных систем 11-го батальона 51-й гвардейской армии группировки «Центр» с позывным Артист.
По его словам, во время опроса пленных выяснилось, что у них есть доступ к оружию стран НАТО — в том числе к винтовкам М4 и SCAR. Однако, как утверждает собеседник агентства, многие из них предпочитают автоматы Калашникова.
Он пояснил, что западное оружие, по словам самих наемников, может давать сбои в сложных условиях, тогда как российские автоматы они считают более надежными при интенсивных боевых действиях.
