Котенок: войска РФ взяли под контроль Федоровку Вторую под Краматорском

По информации источников, боевики ВСУ ушли из Федоровки Второй на славянском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось взять под контроль село Федоровка Вторая на славянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши подразделения взяли под контроль Федоровку Вторую и атакуют в районе балки Пугачев Яр и леса у р. Васюковка (западнее Липовки)», — написал он.

Военкор сообщил также о ведении российскими подразделениями боев за расположенное рядом с Федоровкой Второй село Никифоровка и за высоты к северо-западу от населенного пункта Приволье.

О потере ВСУ контроля над Федоровкой Второй сообщил также военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным данным с мест, враг покинул территорию села Федоровка Вторая на славянском направлении», — написал он в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что занятие Федоровки — это заход подразделений РФ во фланг ВСУ в соседнем селе Рай-Александровка, которое является ключевой логистической точкой противника в районе Николаевки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успешном продвижении российских войск в районе сел Рай-Александровка, Кривая Лука, Резниковка, Никифоровка и Миньковка.

