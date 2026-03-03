Москва
Pepsi зарегистрировала в России пять товарных знаков для продажи энергетиков

Американская компания PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков для продажи энергетических напитков.

Американская компания PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков для продажи энергетических напитков.

Как утверждает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента, заявки поступили в ведомство в октябре 2024 года. Положительное решение о регистрации пяти товарных знаков ведомство приняло в феврале текущего года.

Теперь компания может продавать и производить в России энергетические, изотонические и обогащённые протеином напитки DriveMe под пятью различными товарными знаками.

В феврале товарный знак в России зарегистрировал входящий в испанскую Inditex Group бренд одежды Zara.

Кроме того, модный дом Chanel зарегистрировал три товарных знака в России.