Pepsi зарегистрировала в России пять товарных знаков для продажи энергетиков

Американская компания PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков для продажи энергетических напитков.
Как утверждает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента, заявки поступили в ведомство в октябре 2024 года. Положительное решение о регистрации пяти товарных знаков ведомство приняло в феврале текущего года.
Теперь компания может продавать и производить в России энергетические, изотонические и обогащённые протеином напитки DriveMe под пятью различными товарными знаками.
В феврале товарный знак в России зарегистрировал входящий в испанскую Inditex Group бренд одежды Zara.
Кроме того, модный дом Chanel зарегистрировал три товарных знака в России.