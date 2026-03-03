В Атырау обсудили проект новой Конституции

— «Вы знаете, что со стороны населения поступило более 10 тысяч предложений. Люди стали больше говорить о принципах, ценностях, о будущем страны. Меняется политическая система в стране в целом. Перезагружаются все ветви власти. Закрепляется формула “сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство”», — сказал Спикер Мажилиса.