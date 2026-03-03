Москва
И.о. заместителя мэра Хабаровска по соцвопросам стала Татьяна Матвеенкова

Исполняющей обязанности заместителя главы Хабаровска по социальным вопросам теперь является Татьяна Матвеенкова.

Источник: AmurMedia

Информация об этом появилась на сайте администрации города.

После увольнения в январе прежнего зама Антона Ярошенко, эта должность была вакантна.

Татьяна Матвеенкова более пяти лет возглавляет управление образования городской администрации. На официальном сайте управления её фамилия всё ещё указана в прежней должности — начальника управления.

Татьяна Матвеенкова родилась в 1971 году, имеет два высших образования: в 1993 году окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт; в 2009 году — Дальневосточную академию государственной службы.

Имеет опыт руководящей работы более 15 лет. Награждена медалью министерства обороны Российской Федерации «Участнику борьбы со стихией на Амуре», почетной грамотой министерства образования и науки Российской Федерации, почетной грамотой губернатора Хабаровского края, неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города Хабаровска.