Иран нанес массированный удар по авиабазе США в Бахрейне

КСИР заявил об ударе по авиабазе США в Бахрейне с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Иран нанес массированный удар по авиабазе США в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).

«Сегодня на рассвете КСИР нанес массированный удар беспилотниками и ракетами по американской базе в районе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в заявлении военных, обнародованном иранским гостелевидением.

Уточняется, для удара были использованы 3 баллистические ракеты и 20 беспилотников. В результате, по данным КСИР, «было разрушено командно-штабное здание авиационной базы, сожжены топливные цистерны».

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщал, что иранские силы ударили по военным объектам США и их союзников в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, выпустив 5 баллистических ракет и 26 беспилотников. После этого появилась информация о ранении двух сотрудников Пентагона в Бахрейне.

Соединенные Штаты и Израиль в субботу, 28 февраля, начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Иран заявил о масштабной ответной операции.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
