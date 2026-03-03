Иран нанес массированный удар по авиабазе США в Бахрейне

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщал, что иранские силы ударили по военным объектам США и их союзников в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, выпустив 5 баллистических ракет и 26 беспилотников. После этого появилась информация о ранении двух сотрудников Пентагона в Бахрейне.