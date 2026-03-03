Иран нанес массированный удар по авиабазе США в Бахрейне

«Сегодня на рассвете КСИР нанес массированный удар беспилотниками и ракетами по американской базе в районе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в заявлении военных, обнародованном иранским гостелевидением.
Уточняется, для удара были использованы 3 баллистические ракеты и 20 беспилотников. В результате, по данным КСИР, «было разрушено командно-штабное здание авиационной базы, сожжены топливные цистерны».
Накануне Корпус стражей исламской революции сообщал, что иранские силы ударили по военным объектам США и их союзников в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, выпустив 5 баллистических ракет и 26 беспилотников. После этого появилась информация о ранении двух сотрудников Пентагона в Бахрейне.
Соединенные Штаты и Израиль в субботу, 28 февраля, начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Иран заявил о масштабной ответной операции.