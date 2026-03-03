В структуру администрации Красноярска внесли изменения

Сегодня, 3 марта, проходит внеочередная сессия Красноярского горсовета депутатов. В ее работе принимает участие глава города Сергей Верещагин.
Так, народные избранники одобрили изменение структуры администрации Красноярска — департамент городского хозяйства и транспорта будет разделен.
Будет создана новая структура — департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. А сам департамент горхозяйства и транспорта переименуют в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Кроме того, депутаты одобрили проекты решений «О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан». Они были разработаны для того, чтобы обеспечить равный доступ жителей большого Красноярска ко всем программам социальной поддержки.
Напомним, на сегодняшний день в краевом центре действует порядка 30 мер для различных категорий граждан — это многодетные, участники СВО и их семьи, пенсионеры и другие.
Жители присоединенных территорий — поселка Берёзовка, Солонцовского, Элитовского и Мининского сельсоветов — пока пользуются общекраевыми мерами соцподдержки. После вступления в силу решений горсовета на новых территориях начнется постепенное внедрение мер соцподдержки, которыми уже пользуются красноярцы.